Ла-Пас, , 08:27 — REGNUM Ходатайство об увеличении срока пребывания под стражей бывшей исполняющей обязанности президента Боливии Жанин Аньес удовлетворил Боливийский суд. Об этом 20 марта сообщает газета Pagina Siete.

Срок ареста был продлён с четырёх месяцев до шести. По данным издания, прокуратура попросила об увеличении срока ареста, указав, что для полноценного расследования недостаточно четырёх месяцев.

Бывшая и.о. президента была задержана в качестве подозреваемой по делу о государственном перевороте. В рамках расследования дела Аньес были предъявлены обвинения в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре. Сама Аньес считает, что она стала жертвой политического преследования. 14 марта суд Боливии постановил назначить бывшей и. о. президента страны предварительное заключение сроком на четыре месяца.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что суд Боливии разрешил перевод Жанин Аньес из тюрьмы в больницу.

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