Бильбао, Испания, , 08:30 — REGNUM Матч 28-го тура чемпионата Испании по футболу с участием клубов «Атлетик» из Бильбао и «Эйбар» был прерван из приземлившегося на стадионе беспилотника. Об этом 21 марта сообщает испанский телеканал Antena 3.

Уточняется, что домашняя для «Атлетика» встреча была прервана на 67-й минуте, когда на игровое приземлился дрон, к которому был прикреплен баннер, где содержался призыв к Бильбао отказаться от участия в предстоящем чемпионате Европы 2020 года.

При этом административный центр провинции Бискайя входит в число 12 городов, в которых намечено проведения матчей Евро-2020.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее футбольный клуб «Атлетик» сыграл вничью с «Эйбаром» в матче 28 тура чемпионата Испании.