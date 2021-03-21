Лос-Анджелес, США, , 08:17 — REGNUM Лёгкий форвард баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался на тему травмы, которую он получил в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с командой «Атланта Хоукс».

«Ничто так не злит и не печалит меня, как отсутствие доступа к моим товарищам по команде. Мне сейчас больно и внутри, и снаружи», — написал он на своей странице в соцсети Twitter.

Также 36-летний баскетболист пообещал в скором времени вернуться в состав своей команды, «как будто и не уезжал».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что легкий форвард клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс получил травму в матче с командой «Атланта Хоукс».