Бишкек, , 08:16 — REGNUM В Киргизии за сутки выявили 68 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщили 21 марта в пресс-службе республиканского штаба по борьбе с распространением COVID-19.

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С начала пандемии в республике зарегистрировали 87 389 носителей SARS-CoV-2, 84 185 из них выздоровели (55 за сутки), 1490 — скончались (два человека за сутки).

На текущий момент лечение получает 771 человек: 410 — в стационарах медицинских учреждений, 361 — амбулаторно.

За сутки зарегистрировали два случая инфицирования SARS-CoV-2 медицинских работников, с начала пандемии — 4219 случаев. С начала пандемии инфекцию побороли 4195 медработников.

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Напомним, в предыдущие сутки в Киргизии выявили 82 случая заражения коронавирусом.