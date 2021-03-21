Манчестер, Великобритания, , 08:16 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подтвердил информацию о том, что команда продолжает вести переговоры со своим уругвайским форвардом Эдинсоном Кавани о продлении соглашения с ним. Его слова 21 марта приводит Goal.com.

«Мы говорим с Эдди. Он один из лучших нападающих. У нас с ним хороший диалог. Нам нужна конкурентоспособная команда, и нам нужен кто-то впереди, чтобы забивать голы», — заявил главный наставник «МЮ».

При этом в контакте между «МЮ» и 34-летним футболистом есть пункт о возможности его контракта в случае, если на это согласятся все стороны.

Отметим, в нынешнем сезоне Эдинсон Кавани сыграл в составе «МЮ» в 18 матчах английской Премьер-лиги и отметился в них шестью забитыми мячами.