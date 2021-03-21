Нью-Йорк, США, , 07:59 — REGNUM Российский голкипер хоккейного клуба «Даллас Старз» Антон Худобин признан первой звездой матча с командой «Детройт Ред Уингз». Об этом 21 марта сообщает пресс-служба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хоккеист из России провел матч регулярного чемпионата НХЛ «на ноль», сумев отразить 21 из 21 броска по своим воротам.

Второй и третьей звездами матча стали форварды Таннер Керо и Тай Делландре, которые забили в игре по одному голу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Даллас Старз» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 0:3.