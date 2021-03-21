Бразилиа, , 07:57 — REGNUM Управление по защите прав потребителей бразильского Сан-Паулу (Procon-SP) наложило на американскую компанию Apple штраф за отсутствие зарядных устройств в комплектах смартфонов iPhone 12. Об этом сообщает портал Tilt.

Apple начала продажи смартфонов линейки iPhone 12 в октябре 2020 года. При запуске этих продаж в Apple решили сократить комплектацию смартфонов, поставляя их без зарядных устройств и проводных наушников.

В Procon-SP решили, что такая практика нарушает законы о защите прав потребителей в Бразилии. На Apple был наложен штраф в размере 10,5 млн бразильских реалов (около $1,9 млн). Apple может попробовать оспорить это решение в судебном порядке.

Ранее американской компании уже приходилось изменять комплектацию своих устройств в соответствии с отличающимися требованиями в разных странах. В частности, во Франции смартфоны iPhone 12 поставляются с проводными наушниками, так как там запрещена продажа устройств без аксессуаров, ограничивающих воздействие радиоизлучения во время общения.