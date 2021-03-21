Каракас, , 07:56 — REGNUM Теракт произошёл на газовом заводе «Эль-Техидо» в Венесуэле. Об этом 21 марта сообщил министр нефти и вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Аиссами в своём Twitter.

По словам министра, нападение на завод произошло вечером 19 марта в городе Эль-Техеро в штате Монагас. Здесь располагается операционный центр «Эль-Техидо», который служит газозаправочным заводом. Информация о возможных жертвах или пострадавших, а также подробности произошедшего не сообщаются.

Эль-Аиссами уточнил, что для восстановления пострадавшей в результате теракта инфраструктуры завода были задействованы чрезвычайные протоколы. На месте ЧП работают ремонтные бригады.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал ситуацию в стране непрерывным заговором против граждан и против стратегических производств. Объектами разного рода диверсий становятся НПЗ, электросети и водопровод.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Венесуэлы Мадуро обвинил главу Колумбии в попытках украсть вооружение страны.

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