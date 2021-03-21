Киев, 21 марта 2021, 07:52 — REGNUM Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал акцию протеста в Киеве, которая состоялась накануне"вакханалией грубого, заказного насилия». Об этом политик написал 20 марта на своей странице в социальной сети Facebook.
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По словам Геращенко, накануне в Киеве был сорван план по учинению кровопролития.
По мнению советника министра внутренних дел, заказчики провокации на улице Банковой рассчитывали на то, что в ответ на разбитие стекол и разрисованные стены здания оскорбительными надписями «выйдут сотни полицейских и начнут с применением силы задерживать провокаторов, а те в ответ начнут еще большее кровопролитие».
Но этому, по словам представителя МВД, помешали разумные действия руководства полиции.
Геращенко также добавил, что нарушители будут привлечены к ответственности и возместят нанесенный ущерб, пообещав, что никто не избежит ответственности.
Советник министра внутренних дел добавил, что для правоохранителей не было никаких проблем в том, чтоб оцепить здание офиса президента Украины и не дать повредить его.
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