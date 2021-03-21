Токио, , 07:24 — REGNUM Проработку возможности проведения совместных учений по обороне спорных островов Сенкоку от Китая начали США и Япония. Об этом 21 марта сообщает газета Nikkei.

Предполагается, что учения пройдут до конца текущего года. В них должны принять участие подразделения морских, сухопутных и воздушных сил самообороны Японии, а также морская пехота и ВВС США. Подробности о готовящихся манёврах на данный момент остаются неизвестными.

Обострение территориального спора касательно островов Сенкоку произошло в 2012 году, когда Япония объявила о выкупе островов у частных владельцев, которые являлись японскими гражданами. В ответ на это в Китае прошли многочисленные акции протеста, во время которых манифестанты громили японские кафе и магазины. В настоящее время корабли КНР постоянно курсируют возле островов и демонстративно заходят в прибрежные воды спорного архипелага.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство Японии назвало неприемлемой критику японско-американских отношений со стороны Китая.

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