Киев, , 07:26 — REGNUM Для Российской Федерации энергетика не бизнес, а «инструмент политической гегемонии и влияния». Об этом 20 марта заявил бывший депутат Рады Олег Ляшко в программе «Украина с Тиграном Мартиросяном» на канале «Украина 24».

По мнению Ляшко покупка Украиной электроэнергии у России и Белоруссии является вопросом национальной безопасности.

«Украина покупает российское и белорусское электричество. Это не вопрос национальной безопасности?.. Президент Литвы публично призвал украинскую власть не покупать белорусское электричество, потому что это проект России. Потому что для каждого, и здесь на Украине, кто способен видеть, и за границами страны… очевидно, что для России энергетика — это не бизнес, а инструмент политической гегемонии и влияния. Разве совет национальной безопасности не должен этому противодействовать?» — задался вопросом политик.

Бывший депутат также задал вопрос, почему совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) не обратил внимание на ситуацию в украинской энергетике, которая по его словам уничтожается.

«Почему совет национальной безопасности не рассмотрел ситуацию в национальной энергетике, когда уничтожается собственная энергетика, останавливаются шахты, обогащаются единицы людей на импорте российского и белорусского электричества, когда миллиарды гривен с Украины выводятся на финансирование российского бюджета и российской армии?» — заявил он, добавив, что совет национальной безопасности и обороны должен выполнять свои функции, то есть «защита безопасности и национальных интересов» страны.

«Сегодня этот орган к великому сожалению превращается в показуху, в инструмент для пиара, в инструмент для достижения политических целей… инструмент для достижения политических целей», — добавил он.

Напомним, 19 марта в ходе своего выступления в Верховной раде президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россия использует атомную электростанцию, построенную в Белоруссии для расширения своего влияния.

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