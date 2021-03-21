Киев, 21 марта 2021, 07:26 — REGNUM Для Российской Федерации энергетика не бизнес, а «инструмент политической гегемонии и влияния». Об этом 20 марта заявил бывший депутат Рады Олег Ляшко в программе «Украина с Тиграном Мартиросяном» на канале «Украина 24».
По мнению Ляшко покупка Украиной электроэнергии у России и Белоруссии является вопросом национальной безопасности.
Бывший депутат также задал вопрос, почему совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) не обратил внимание на ситуацию в украинской энергетике, которая по его словам уничтожается.
«Почему совет национальной безопасности не рассмотрел ситуацию в национальной энергетике, когда уничтожается собственная энергетика, останавливаются шахты, обогащаются единицы людей на импорте российского и белорусского электричества, когда миллиарды гривен с Украины выводятся на финансирование российского бюджета и российской армии?» — заявил он, добавив, что совет национальной безопасности и обороны должен выполнять свои функции, то есть «защита безопасности и национальных интересов» страны.
Напомним, 19 марта в ходе своего выступления в Верховной раде президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россия использует атомную электростанцию, построенную в Белоруссии для расширения своего влияния.
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