Москва, , 07:20 — REGNUM Отменённый 20 марта запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с 38 спутниками с космодрома «Байконур» назначен на 22 марта. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Первоначально коммерческий запуск с «Байконура» был запланирован на утро 20 марта. Старт был отменён незадолго до назначенного времени по техническим причинам.

Позже в Роскосмосе уточнили, что отмена запуска связана со скачком в напряжении. Ожидалось, что повторная попытка запуска состоится 21 марта, однако государственная комиссия приняла решение повторить проверку режима «Контрольный набор стартовой готовности» разгонного блока «Фрегат».

"При положительных результатах режима КНСГ пуск планируется в понедельник, 22 марта», — сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» выведет на околоземную орбиту южнокорейский космический аппарат дистанционного зондирования Земли CAS500−1, а также дополнительную полезную нагрузку заказчиков из 18 стран.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, на 25 марта назначен запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb с космодрома «Восточный».

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