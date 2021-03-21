Москва, , 06:58 — REGNUM О возможном раннем пробуждении от зимней спячки летучих мышей предупредила мэрия жителей Москвы. Соответствующее предостережение опубликовано пресс-службой мэрии города.

Как пояснили специалисты Минприроды, обычно летучие мыши просыпаются в мае, но при раннем приходе весны могут пробудиться от зимней спячки уже в конце марта. Специалисты-зоологи предупредили жителей Москвы, что летучие мыши занесены в Красную книгу, поэтому причинять этим животным вред запрещено законом.

Жителям Москвы посоветовали ни в коем случае не трогать летучую мышь, пробудившуюся от спячки. Не стоит впадать в панику при виде крылатого млекопитающего, не нужно пытаться пугать животное, брать его голыми руками или кормить. Летучих мышей в случае их попадания в помещение рекомендуется изолировать в комнате, подождать, пока она успокоиться и поймать руками в плотных перчатках. Затем животное следует поместить в коробку с прорезями для дыхания и выпустить на улицу, в случае, если мышь здорова, а погода тёплая.

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