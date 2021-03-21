Атланта, США, , 06:37 — REGNUM Массовое шествие против ненависти к людям с азиатским происхождением состоялось в городе Атланте в американском штате Джорджия. Об этом 21 марта сообщает интернет-портал AJC.

Сотни участников шествия собрались на площади возле офиса губернатора штата и призвали пресечь ненависть и насилие в отношении людей с азиатской внешностью. В акции приняли участие сенаторы Конгресса США от штата Джорджия демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок.

Такие же акции прошли в городе Сан-Франциско в штате Калифорния, в Чикаго в штате Илиинойс, а также в Питтсбурге в штате Пенсильвания, где к демонстрации присоединилась актриса из Канады с корейскими корнями Сандра О.

Причиной акций стало происшествие в Атланте в штате Джорджия, где полицией был задержан 21-летний мужчина, убивший восемь человек и ранивший шестерых в массажных салонах города. Все погибшие были выходцами из Азии. Полиция не исключает, что преступление было совершено на почве национальной ненависти.

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