Тюмень, , 06:25 — REGNUM Власти Тюменской области решают вопрос увеличения рейсов на маршруте Тюмень-Москва. Об этом в своём аккаунте сети Instagram сообщил заместитель главы региона Андрей Пантелеев.

Ранее тюменский предприниматель Илья Пискулин в своём Instagram-аккаунте сообщил, что после ухода «Аэрофлота» из Тюмени стало проблематично улететь в Москву, так как на некоторые даты в удобное утреннее время предлагаются билеты только в бизнес-класс за 96 120 рублей, а билетов классов «эконом» и «комфорт» нет.

После ухода «Аэрофлота» с тюменского рынка перевозок и передачи его рейсов дочерней авиакомпании «Россия» улететь в столицу нашей Родины стало накладно: по стоимости соотносимо с первым взносом за ипотеку, как отметил другой тюменский бизнесмен.

«Хочется отметить, что ведутся переговоры с «Уральскими авиалиниями», а также с АК «Ямал», которая в ближайшее время поставит дополнительные элементы, с авиакомпанией «ЮТэйр», планирующей увеличить частоту полетов на Москву. Поэтому хорошая ситуация с точки зрения доступности, цены и всего напряжения от того, что возникло из-за смены авиаперевозчиков. Следим за ситуацией, которая скоро разрешится», — сообщил Андрей Пантелеев.

Кроме того, с 28 марта авиакомпания «Россия» с 28 марта поставит дополнительный борт на маршрут Тюмень — Москва.

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