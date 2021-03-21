Милуоки, США, , 06:23 — REGNUM «Милуоки Бакс» одержал победу над «Сан-Антонио Спёрз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 120:113.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Сан-Антонио» Лонни Уокер, набравший 31 очко.

В составе «Милуоки» наибольшую результативность показал форвард Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 15 результативных передач.

«Милуоки» одержал шестую победу подряд в регулярном чемпионате, а «Сан-Антонио» прервал серию побед из трёх матчей.

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