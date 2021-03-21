Токио, , 06:18 — REGNUM Правила въезда для прибывающих в страну иностранных граждан намерены ужесточить в связи с появлением новых штаммов коронавируса власти Японии. Об этом 21 марта заявил в ходе дебатов на телеканале NHK министр здравоохранения, труда и благосостояния Норихиса Тамура.

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Тамура напомнил, что новые, более жёсткие правила въезда в страну действуют сейчас только для граждан тех государств, где обнаружены новые штаммы коронавируса. По словам министра, в настоящее время прорабатывается вопрос о расширении этих правил на всех иностранных граждан, въезжающих в страну.

Согласно ужесточённым правилам, все прибывающие в Японию обязаны сдать ПЦР-тест на COVID-19 и дожидаться его результата на карантине. В случае положительного результата тестирования иностранцам предписано вернуться на родину и там провести две недели на карантине. Правила действуют для граждан 17 стран, в их число вошли Великобритания, Италия, Франция, Чехия и другие.

При этом право на въезд в Японию имеют лишь японские граждане и иностранцы, у которых есть долгосрочные визы и они постоянно проживают в стране.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Японии попросила ограничить число участников в иностранных делегациях, которые будут прибывать на Олимпиаду в Токио.

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