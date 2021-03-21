Мемфис, США, , 06:14 — REGNUM «Мемфис Гриззлиз» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 111:103.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Голден Стэйт» Джордан Пул, набравший 26 очков.

В составе «Мемфиса» наибольшую результативность показал центровой Йонас Валанчюнас, оформивший дабл-дабл из 19 очков и 15 подборов.

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