Филадельфия, США, , 06:12 — REGNUM «Филадельфия Сиксерс» одержал победу над «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 129:105.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Филадельфии» Тобиас Харрис, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 11 подборов.

В составе «Сакраменто» наибольшую результативность показал защитник Бадди Хилд, набравший 25 очков.

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