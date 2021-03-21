Киев, , 05:59 — REGNUM Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович заявил, что Украина находится в «большой беде» из-за неправильных действий властей страны во главе с Владимиром Зеленским. Заявление депутата опубликовано на сайте оппозиционной партии.

По мнению депутата, власти Украины добиваются начала кровопролития в стране, чтобы установить диктатуру и «покрыть свои преступления». Как пример Рабинович привёл рост коррупции в стране и усиление цензуры.

Рабинович добавил, что власть убила последнее доверие к себе, а страна находится в большой беде, перед порогом катастрофы. В такой ситуации, как считает парламентарий, надо думать о выживании и спасении государства. Депутат отметил, что оппозиция не поддастся на провокации властей, будет действовать строго в рамках правового поля и «не выведет людей на улицы». При этом Рабинович не исключил, что «народ сам выйдет на улицу» и пожелал своим согражданам успокоиться.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению оппозиции, Зеленский стала на путь узурпации власти, преступно игнорируя конституцию страны и законодательство государства и этим вычёркивая Украину из списка цивилизованных стран.

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