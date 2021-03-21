Лас-Вегас, США, , 05:58 — REGNUM На турнире UFC 260 не состоится бой между австралийцем Александром Волкановски и американцем Брайаном Ортегой. Об этом 21 марта сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что поединок перенесён на неопредёленный срок в связи с тем, что у одного из членов команды Волкановски подозрение на коронавирус.

Бой Волкановски — Ортега должен был состояться 27 марта, он был запланирован как один из двух главных боёв вечера. Волкановски должен был защищать титул в весе до 65,8 кг.

На счету Волкановски 22 победы и одно поражение, у Ортеги — 15 побед и одно поражение.