Москва, , 05:35 — REGNUM Взаимоотношения между Россией и Великобританией в политической плоскости назвал «практически мёртвыми» посол РФ в Лондоне Андрей Келин 20 марта в интервью британской радиостанции LBC.

Келин пояснил, что Россия и Великобритания сохраняют отношения в экономической и культурной сферах. Однако при этом, по словам дипломата, власти Британии уничтожили основную часть взаимоотношений между двумя государствами и в области политической они «практически мертвы». Российский посол в Великобритании обратил внимание на то, что власти Соединённого Королевства выбрали «враждебный курс» в отношении России.

Дипломат назвал неконструктивной позицию Лондона, которая строится на обвинениях Росси в нарушениях прав человека. Келин уточнил, что случаи нарушения прав человека есть в любой стране мира. «Права человека — это сложная сфера, однако данный вопрос относится к суверенитету государства», — добавил посол.

По словам Келина, Британия своими действиями не оставляет России манёвров для политического диалога. В опубликованном 16 марта Комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединённого Королевства Россия определена как самая острая угроза безопасности и в нём вообще не упомянут диалог с Россией.

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