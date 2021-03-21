Токио, , 05:08 — REGNUM Ввести ограничения на число участников в делегациях из других стран, сопровождающих атлетов и официальных лиц на Олимпиаду в Токио попросили власти Японии. Об этом 21 марта сообщает телеканал NHK.

В связи с предпринятыми мерами по профилактике распространения коронавирусной инфекции, власти Японии попросили страны ограничить свои делегации. В частности, сопровождать лидера страны рекомендуется делегации, состав которой не более 12 человек, а министру рекомендовано взять в сопровождение не более пяти человек. При этом японская сторона готова обсудить данный вопрос с каждой страной в отдельности.

В Японии в настоящее время действует запрет на въезд иностранных граждан в связи с появлением в Великобритании нового штамма коронавируса. По этой причине оргкомитет «Токио-2020» согласовал с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международным паралимпийским комитетом (МПК) не допускать на Олимпийские игры болельщиков. Всего Япония готова будет во время Олимпийских игр принять 90 тысяч человек, в том числе атлетов, спонсоров, представителей стран мира и журналистов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МОК сожалеет о решении оргкомитета Игр в Токио (Япония) провести соревнования без иностранных болельщиков из-за пандемии COVID-19.

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