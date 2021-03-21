Майами, США, , 04:37 — REGNUM Режим чрезвычайного положения объявлен из-за большого наплыва людей властями города Майами-Бич в американском штате Флорида. Об этом 21 марта сообщает телеканал Fox News.

Мэр города Дэн Гелбер сравнил возникшую ситуацию с фитилём, который может загореться, если не принять соответствующих мер безопасности. Из-за наплыва людей, в основном, студентов, прибывающих в городе на каникулы, в Майами-Бич был введён ряд ограничительных мер.

В частности, в городе действует комендантский час с 20:00 по местному времени. На период с 21:00 до 06:00 закрывается въезд в город по трем главным автострадам, соединяющим Майами-Бич с Майами. Ограничительные меры направлены на пресечение массовых гуляний, в ходе которых участники не соблюдают масочный режим и рекомендуемую дистанцию. Кроме того, гуляния часто сопровождаются нарушениями общественного порядка. Полиция города была вынуждена запросить подкрепление в Майами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США планируют в мае смягчить требования к въезду граждан из ряда стран.

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