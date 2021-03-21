Тирана, , 08:54 — REGNUM В Албании 20 марта в результате обследования 3251 человека выявили 519 новых случаев заражения коронавирусом. Еще 671 пациент выздоровел. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны. За день 3509 человек прошли вакцинацию от коронавируса. Всего вакцинацию прошли 44 830 граждан Албании.

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При этом если за январь было выявлено около 20 тысяч случаев заражения коронавирусом, то в феврале — уже почти 30. Все это свидетельствует об агрессивных темпах распространения инфекции в стране.

По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 120 541 случай заражения коронавирусом. 84 625 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2133 пациента скончались от осложнений, вызванных COVID-19. В стране продолжает действовать комендантский час (с 20:00 до 05:00). При этом наблюдается острая нехватка вакцин от COVID-19.

За прошедшие сутки в стране умерли 11 пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 33 783 человека (в 3 раза больше, чем в соседних Косово и Северной Македонии), из этого числа более половины — 23 013 — в Тиране. После долгого периода роста число активных случаев заражения в Албании перестало расти и колеблется около отметки в 35 тысяч. На стационарном лечении находятся 399 пациентов, из них 10 подключены к аппаратам ИВЛ.

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