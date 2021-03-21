Приштина, , 08:48 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 20 марта сообщили, что за сутки в результате обследования 3937 образцов в крае выявили 771 носителя коронавируса. Ещё 666 человек признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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По официальным данным, всего в Косово выявлено 81 392 случая заражения коронавирусом. 67 731 пациент уже здоров. 1752 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли восемь пациентов с COVID-19. Лечение проходят 11 909 человек. Наблюдается медленный, но неуклонный рост числа активных случаев заражения.

Глава Национального института общественного здравоохранения КосовоНасер Рамадани 25 февраля 2021 г. заявил, что отсутствие вакцины от COVID-19 может вызвать третью волну эпидемии в крае. Однако февраль уже закончился, а время прибытия вакцины в страну до сих пор точно не закреплено. Ожидается, что первые 100 тыс. доз прибудут до начала июня.

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