Москва, , 04:12 — REGNUM Российский боксёр Артур Бетербиев одержал победу над представителем Германии Адамом Дайнесом в бою за титулы чемпиона мира по версиям Международной боксёрской федерации (IBF) и Всемирного боксёрского совета (WBC).

Бой в весовой категории до 79,38 кг прошёл 20 марта в Москве. Бетербиев победил Дайнеса техническим нокаутом в 10-м раунде и отстоял звание чемпиона мира по версиям IBF и WBC.

В середине десятого раунда Дайнес оказался в нокдауне, но смог встать за положенные десять секунд. Тем не менее, арбитр оценил его состояние как неудовлетворительное и остановил бой.

Теперь на счету 36-летнего Бетербиева 16 побед, из которых 16 — нокаутом, и ни одного поражения. Он в четвёртый раз защитил титул чемпиона мира по версии IBF, завоёванный в ноябре 2017 года, а также в первый раз — титул чемпиона по версии WBC, который завоевал в октябре 2019 года в бою с украинцем Александром Гвоздиком.

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