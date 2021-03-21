Нью-Йорк, США, , 04:07 — REGNUM Посол России в США Анатолий Антонов вылетел из Нью-Йорка в Москву для консультаций на фоне напряжённости, возникшей в отношениях между двумя странами. Об этом 21 марта сообщает РИА Новости.

Антонов вылетел из международного аэропорта имени Кеннеди в Нью-Йорке, так как прямое авиасообщение между Вашингтонов и Москвой отсутствует в связи с пандемией коронавируса. Ожидается, что самолёт с российским дипломатом на борту совершит посадку в аэропорту «Шереметьево» утром 21 марта. Как уточнил Антонов, в Москве у него запланирован ряд встреч в «различных ведомствах». Дипломат отметил, что в Москве будет проведена большая работа по анализу российско-американских отношений.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Антонов вызван в Москву на консультации, чтобы проанализировать возникшую ситуацию и определить пути выправления взаимоотношений между США и Россией. В Российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что заинтересованы в предотвращении деградации отношений с Вашингтоном.

Напомним, решение пригласить российского посла в США на консультации в Москву было принято МИД РФ после интервью президента США Джо Байдена телеканалу ABC News. В нём американский лидер заявил, что российское руководство «заплатит» за вмешательство в американские выборы, а также положительно ответил на вопрос журналиста о том, является ли президент РФ Владимир Путин убийцей.

Читайте ранее в этом сюжете: Посол России в США Антонов вылетел в Москву для консультаций