Лос-Анджелес, США, , 04:04 — REGNUM Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). 20 марта он сыграл всего 10 минут в матче с «Атлантой».

Как сообщает ESPN, медицинское обследование показало отсутствие у него перелома, но было выявлено растяжение связок ноги. Когда Джеймс сможет восстановиться, пока не уточняется.

Джеймс является четырехкратным чемпионом НБА. Он четыре раза признавался лучшим игроком регулярного чемпионата НБА, а также четыре раза — самым ценным игроком финальной серии плей-офф.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Атланта» обыграла «Лейкерс» со счётом 99:94.

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