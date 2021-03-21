Лос-Анджелес, США, , 03:59 — REGNUM «Атланта Хоукс» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 99:94.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Атланты» Джон Коллинз, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 16 подборов.

В составе «Лейкерс» наибольшую результативность показал центровой Монтрезл Харрелл, на счету которого дабл-дабл из 23 очков и 11 подборов.

«Атланта» одержала восьмую победу подряд, а «Лейкерс» прервал четырёхматчевую серию без поражений.

Читайте также: «Детройт» победил «Торонто» в матче НБА, несмотря на 43 очка Пауэлла