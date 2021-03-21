Богота, , 03:31 — REGNUM Успехом завершилась операция по спасению четырёх горняков, оказавшихся под завалами в шахте на западе Колумбии. Об этом 21 марта сообщает радиостанция La FM.

ЧП произошло днём 20 марта на угледобывающей шахте в муниципалитете Кали. После обрушения в шахте оказались в ловушке шесть горняков. Двоим удалось выбраться самостоятельно, они сообщили о произошедшем спасателям.

В спасении людей из-под завалов участвовали представители экстренных служб, медики и шахтёры. Совместными усилиями удалось вытащить из шахты четырёх человек. Все они были госпитализированы в больницу с травмами ног.

Власти начали расследование причин и обстоятельств инцидента. Отмечается, что обрушение в шахте могло спровоцировать падение вагонетки с углем, произошедшее из-за обрыва троса.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели пяти человек в результате обрушения на золотодобывающей шахте в Колумбии.

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