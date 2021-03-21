Лондон, , 02:57 — REGNUM Как минимум 33 человека были задержаны полицией в ходе массовой акции против ограничений, действующих в связи с пандемией COVID-19 в Лондоне. Об этом 20 марта сообщает телеканал Sky News.

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Марш противников ограничительных мер начался у Гайд-парка и завершился на правительственной улице Уайтхолл, в нём приняли участие несколько тысяч человек. Манифестанты демонстративно не надевали маски, жгли дымовые факелы и несли плакаты с обличающими власть лозунгами.

Также сообщается, что участники марша бросали бутылки в полицейских и пытались атаковать и поджечь автомобили сотрудников полиции. Протестная акция не была санкционирована властями, ещё до её начала полицейские предупредили о штрафах и арестах, которые будут грозить демонстрантам, так как массовые мероприятия в Великобритании запрещены в связи с угрозой распространения коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало об акции протеста против ограничений, введённых Германией в отношении французских рабочих, которая состоялась во французском департаменте Мозель.

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