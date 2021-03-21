Лиссабон, , 02:26 — REGNUM «Спортинг» одержал победу над «Виторией Гимарайнш» в матче 24-го тура чемпионата Португалии. Встреча завершилась со счётом 1:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Единственный гол в матче забил защитник «Спортинга» Гонсалу Инасиу на 42-й минуте.

На сегодняшний день «Спортинг» занимает первое место в чемпионате Португалии, в активе команды 64 очка. «Витория Гимарайнш» идёт на шестом месте с 35 очками.

Читайте также: «Порту» победил в матче чемпионата Португалии благодаря двум автоголам