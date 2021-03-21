Саргемин, , 02:24 — REGNUM Акция протеста французских рабочих против введённых Германией ограничений при пересечении границы состоялась в департаменте Мозель на востоке Франции. Об этом 20 марта сообщила радиостанция France Bleu.

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По данным полиции, около 600 человек собрались на акцию протест в городе Саргемин. Рабочие требовали отмены обязательного тестирования на коронавирусную инфекцию, которое они, по требованию властей Германии, должны проходить, как минимум, не позднее, чем за 48 часов до пересечения границы. Как пояснил Арсен Шмитт, председатель Комитета защиты мозельских трансграничных трудящихся, рабочие требуют полной отмены тестирования.

Решение Германии в отношении рабочих из Франции обязывает их на постоянной основе предъявлять справки о негативном результате тестирования на коронавирус, а также электронные формуляры с заявлением о намерении въехать на территорию Германии. Участники акции протеста считают такие условия «невыносимыми» и утверждают, что власти Германии относятся к ним «как к чумным». В свою очередь, Шмитт сообщил, что с целью урегулировать ситуацию он ведёт переговоры с представителями властей ФРГ и с Клеманом Боном, госсекретарем по делам Европы при МИД Франции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о столкновениях в ходе акции протеста против карантина в германском городе Кассель.

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