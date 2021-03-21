Киев, , 01:53 — REGNUM Уголовное дело по статье о хулиганстве было возбуждено следователями после беспорядков у офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба полиции Киева.

Митинг в поддержку приговоренного к семи годам за похищение человека радикала Сергея Стерненко состоялся в Киеве 20 марта. Протестующие требовали отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. В ходе акции протеста митингующие начали жечь файерболы, бить стёкла в окнах, швырять взрывпакеты, облили краской фасад здания, где расположен офис президента Украины. Действия участников беспорядков были квалифицированы полицией города как хулиганство.

Был задержан один наиболее агрессивный протестующий, уроженец Винницкой области, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности по статье за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Следственным отделом Печерского управления полиции было открыто уголовное производство по статье УК Украины о хулиганстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало о беспорядках возле офиса президента Украины в Киеве.

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