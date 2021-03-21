Брайтон, Великобритания, , 01:49 — REGNUM «Брайтон энд Хоув Альбион» одержал победу над «Ньюкасл Юнайтед» в матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Брайтона» голы забили нападающие Леандро Троссард, Дэнни Уэлбек и Ниль Мопе.

На сегодняшний день «Брайтон» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ, в активе команды 32 очка. «Ньюкасл» идёт на 17-м месте с 28 очками.

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