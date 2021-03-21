Вальядолид, Испания, , 01:28 — REGNUM «Вальядолид» сыграл вничью с «Севильей» в матче 28-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 1:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На 44-й минуте счёт в матч открыл полузащитник «Вальядолида» Фабиан Орельяна, реализовавший пенальти.

«Севилья» смогла уйти от поражения на 94-й минуте. Гол забил вратарь Боно, который в компенсированное время прибежал на угловой и сравнял счёт.

На сегодняшний день «Вальядолид» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, в активе команды 27 очков. «Севилья» идёт на четвёртом месте с 55 очками.

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