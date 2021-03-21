Стокгольм, , 01:24 — REGNUM Производство российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» выразили желание наладить у себя сразу несколько фармацевтических компаний в Швеции. Об этом 20 марта сообщает издание Svenska Dagbladet.

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Начальник отдела Агентства по инновациям Vinnova Ларс Хаммарстрем уточнил, что в настоящее время производственные мощности местных фармкомпаний не адаптированы под массовое производство вакцины, но есть возможность наладить выпуск определённых объёмов препарата. При этом Хаммарстрем уточнил, что строить отдельный большой завод под производство российской вакцины не планируется, речь идёт только о развитии уже имеющихся производств.

Профессор и эксперт по вакцинам Каролинского института Али Миразими уточнил, что в настоящее время востребованы абсолютно все имеющиеся вакцины от COVID-19. По словам специалиста, наладить производство вакцины «Спутник V» на европейских заводах будет проще, так как тут легче организовать контроль качества.

Напомним, «Спутник V» — первая в России и мире вакцина от COVID-19, она разработана специалистами Центра имени Гамалеии на сегодняшний день одобрена к применению в 52 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Риме запланированы испытания эффективности российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» против различных штаммов коронавируса.

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