Волгоград, , 01:19 — REGNUM Волгоградский «Ротор» назначил Юрия Батуренко на пост главного тренера команды. Об этом 20 марта сообщает пресс-служба клуба.

«Юрий Михайлович Батуренко — оптимальный вариант для нас. Он работал плечом к плечу с Юрием Сёминым, вместе с ним строил и готовил боевые команды», — сказал гендиректор «Ротора» Андрей Рекечинский.

Батуренко ранее был ассистентом главного тренера в «Локомотиве», «Мордовии» и «Анжи». Во всех трёх клубах он был помощником Юрия Сёмина.

В «Локомотиве» Батуренко работал в 2005-м, а также с 2016 по 2020 год, в «Мордовии» — в 2014—2015 годах, в «Анжи» — в 2015—2016-м.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 марта «Ротор» отправил в отставку главного тренера Александра Хацкевича.

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