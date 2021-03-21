21 марта 2021 | Время чтения 1 мин

В Рунете обсудили заявление Зеленского о том, что дети, родившиеся на Украине, будут получать дивиденды от продажи природных ресурсов, но потом.

Артур Савин, , 11:59 — REGNUM Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что все родившиеся в стране дети смогут получать дивиденды от добычи и использования природных ресурсов государства по достижении восемнадцатилетнего возраста, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 21 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Продажник Александр Горбаруков © ИА REGNUM

»Каких ресурсов? Угля с Донбасса и вывоза Карпатского леса?» — задаётся вопросом Алексей П.

Многие люди не поверили в искренность слов украинского президента. Люди считают, что Зеленский организовал себе громкую пиар акцию, но увидеть её результаты граждане смогут лишь через 18 лет.

«Хоть словами Зеленский и обрадовал украинцев, но на самом деле ничего не будет. Это только начнут якобы через 18 лет. К этому времени и продавать-то нечего будет на Украине. Просто пиар и ничего больше», — считает Геннадий Г.

Тем не менее некоторые комментаторы отметили, что сама по себе инициатива звучит интересно. Люди уверены, что таким образом территория страны действительно начнёт принадлежать её гражданам.

«В России уже давно должно быть так, потому что полезные ископаемые принадлежат народу, а не олигархам», — поделился своим мнением Влад П.

Нашлись и те, кто указал на наличие в России других мер поддержки своих граждан. Люди считают, что руководство Российской Федерации больше заботится о населении, нежели власти Украины.

«В России материнский капитал — то же самое и надёжнее. Существенная своевременная поддержка семей с детьми. А так и эта инициатива неплохая», — пишет Лилия Ч.

Напомним, 20 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил в Facebook о том, что все родившиеся в стране дети смогут получать дивиденды от добычи и использования природных ресурсов государства по достижении восемнадцатилетнего возраста.