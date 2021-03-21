21 марта 2021 | Время чтения 1 мин

На территории большей части Крыма иностранцам теперь нельзя иметь земельные участки.

Артур Савин, , 08:37 — REGNUM Вступление в силу указа президента России Владимира Путина, запрещающего иностранцам, иностранным компаниям и лицам без гражданства владеть земельными участками на большей части Крыма, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане оставили своё мнение 21 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Севастополь, Крым Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

"Отлично! Правильное решение», — считает Марина П.

Многие пользователи поддержали решение российского лидера запретить иностранцам иметь владения в Крыму. Некоторые из них отметили, что не только Россия пользуется подобными ограничениями.

«Всё правильно. Кто будет возмущаться по этим вопросам, сошлитесь на соседний Казахстан, где иностранцам даже приусадебный участок, доставшийся в наследство, по местным нормам, переходит на аренду. Это по 270 000 тенге в год», — пишет Марина М.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что больше всех в данной ситуации пострадает недвижимость представителей Украины, которые, несмотря на свою антироссийскую позицию, решили не отказываться от своих владений в Крыму.

«Зеленский и половина представителей украинской власти попали впросак», — поделился своим мнением Алексей П.

Нашлись и те, кто призвал граждан России, которые имеют возможности, перестать спонсировать иностранные государства, а обратить своё внимание на Крым.

«Пусть наши миллионеры, артисты, бизнесмены и олигархи продают свои дома за рубежом, закрывают счета в швейцарских банках и вкладывают свои деньги в развитие Крыма. Хоть польза от них будет», — написал Коля Н.

Напомним, 20 марта вступил в силу указ президента России Владимира Путина, запрещающий иностранцам, иностранным компаниям и лицам без гражданства владеть земельными участками на большей части Крыма.