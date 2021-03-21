21 марта 2021 | Время чтения 1 мин

Член палаты представителей США высмеял президента страны за отказ вступить в открытый диалог с российским лидером.

Артур Савин, , 08:37 — REGNUM Заявление члена палаты представителей США Мэтта Гетца, в котором он высмеял президента Джозефа Байдена за отказ говорить с российским коллегой Владимиром Путиным, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 21 марта в социальной сети Facebook.

«Ай, Моська! Знать, она сильна, что лает на Слона!» Цитата из м/ф «Слон и Моська». Реж. Пантелеймон Сазонов, Ламис Бредис. 1941. СССР

«Моська лает на слона! Такого президента, как Байден, еще не было в США. Два слова связать не может. У него, наверное, началась деменция. Разве можно его сравнить с Путиным?» — задаётся вопросом Мария К.

Многие пользователи уверены, что Байден отказался от публичной дискуссии с российским президентом потому, что знает, что не сможет победить своего оппонента.

«По всей вероятности, он способен только на оскорбления. Это говорит о его невоспитанности. Как могли поставить такого во главе страны? Оплошали!» — считает Надежда И.

Некоторые комментаторы указали на то, что Путин имеет серьёзное преимущество не столько из-за хороших ораторских навыков, сколько из-за его культурной реакции на резкие высказывания Байдена.

«Чтобы общаться, нужно иметь некий словарный запас, помнить общепринятые словосочетания и фразы, протокол и прочее… короче, испугался», — поделился своим мнением Alex B.

Нашлись и те, кто уверен, что Белый дом впервые столкнулся с вызовом на открытый диалог. Люди считают, что данное поле для американской политики ещё не пахано.

«Там американская администрация, наверное, знатно офигела, что впервые их попросили ответить за слова. Как так? Столько лет могли говорить, что хотят, обвинять во всём, бесконечные санкции вводить, а тут вдруг — отвечай за базар», — написала Arina A.

Напомним, 20 марта Fox News опубликовал материал, согласно которому член палаты представителей США Мэтт Гетц высмеял президента Джозефа Байдена за отказ говорить с российским коллегой Владимиром Путиным.