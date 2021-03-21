Дьёр, Венгрия, , 00:57 — REGNUM Женская сборная России по гандболу завоевала путёвку на Олимпийские игры в Токио. 20 марта российские гандболистки обыграли команду Казахстана со счётом 33:26.

В составе сборной России самой результативной стала Ольга Фомина, которая забила 10 голов. Шесть раз отличилась Вероника Никитина, пять раз — Полина Горшкова.

Матчи второй отборочной группы проходят в Дьёре (Венгрия). Ранее сборная России обыграла команду Сербии со счётом 29:24.

Сборная Венгрии ранее также одержала две победы — над командами Казахстана и Сербии.

Таким образом, сборные России и Венгрии обеспечили себе путёвки на Олимпийские игры.