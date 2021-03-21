Портиман, Португалия, , 00:44 — REGNUM «Порту» одержал победу над «Портимоненсе» в матче 24-го тура чемпионата Португалии. Встреча завершилась со счётом 2:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вместо футболистов «Порту» два гола в свои ворота забили игроки «Портимоненсе» — защитник Лукас на 45-й минуте и вратарь Самуэл Португал на 67-й.

«Портимоненсе» смог единственный мяч в чужие ворота на 64-й минуте, отличился форвард Фали Канде.

На сегодняшний день «Порту» занимает второе место в чемпионате Португалии, в активе команды 54 очка. «Портимоненсе» идёт на 13-м месте с 23 очками.

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