Специа, , 00:38 — REGNUM «Специя» одержала победу над «Кальяри» в матче 28-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 2:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Специи» голы забили нападающий Роберто Пикколи (на 49-й минуте) и полузащитник Джулио Маджоре (на 80-й). «Кальяри» смог отыграть один мяч на 83-й минуте, отличился хавбек Гастон Перейро.

На сегодняшний день «Специя» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, в активе команды 29 очков. «Кальяри» идёт на 18-м месте с 22 очками.

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