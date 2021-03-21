Гельзенкирхен, Германия, , 00:33 — REGNUM Мёнхенгладбахская «Боруссия» одержала победу над «Шальке-04» в матче 28-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счётом 3:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Боруссии» голы забили полузащитник Ларс Штиндль (на 15-й минуте) и защитник Штефан Ляйнер (на 63-й). Кроме того, вратарь «Шальке» Фредерик Реннов отметился автоголом.

На сегодняшний день «Боруссия» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Германии, в активе команды 36 очков. «Шальке» идёт на 18-м месте с 10 очками.

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