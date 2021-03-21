Виго, Испания, , 00:27 — REGNUM Мадридский «Реал» одержал победу над «Сельтой» в матче 28-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 3:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Реала» дубль оформил нападающий Карим Бензема, ещё один гол забил Марко Асенсио. У «Сельты» отличился форвард Санти Мина.

На сегодняшний день «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, в активе команды 60 очков. «Сельта» идёт на 11-м месте с 34 очками.

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