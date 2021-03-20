Москва, , 23:58 — REGNUM В Вене от последствий заболевания COVID-19 скончался 83-летний оперный певец, народный артист СССР Евгений Нестеренко. Об этом 20 марта сообщила ТАСС гендиректор Благотворительного фонда поддержки музыкального искусства «Фонд Елены Образцовой» Наталья Игнатенко, ссылаясь на электронное письмо от семьи артиста.

По ее словам, после госпитализации с COVID-19 Нестеренко скоропостижно умер. В письме также отмечается, что прах певца, в соответствии с последней волей покойного, будет захоронен в России.

Как передавало ИА REGNUM, 19 марта заслуженный артист России Виталий Стремовский умер в возрасте 74 лет после заражения коронавирусом SARS-CoV-2.