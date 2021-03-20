Вашингтон, 20 марта, 2021, 23:43 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что вице-президент страны Камала Харрис умнее его. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Whitehouse.gov Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис

«И я не должен был этого (выступать с речью первым) делать, потому что я хотел уступить речь моему вице-президенту, которая умнее, чем я», — сказал Байден, представляя Харрис сотрудникам Центра по контролю и профилактике заболеваний Атланты.

Харрис в ответ пошутила, что «здесь и добавить больше нечего».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее большинство мировых СМИ облетела видеозапись, на которой видно, как Байден поднимается по трапу самолета и несколько раз спотыкается. Позднее Белый дом распространил заявление, что глава государства споткнулся из-за сильного ветра на аэродроме.

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