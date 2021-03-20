Москва, , 23:31 — REGNUM В Москве госпитализировали 55-летнего актера Александра Чернявского. Об этом в субботу, 20 марта, сообщил телеканал «360» со ссылкой на осведомленный источник.

По данным источника, артист, который почувствовал себя плохо в Театре Сатиры, жаловался на головную боль.

Отмечается, что врачи скорой помощи подключили актера к аппарату ЭКГ прямо в гримерке. Медикам не понравились полученные данные, поэтому они приняли решение о госпитализации.

Напомним, Чернявский сыграл в таких спектаклях, как «Нам все еще смешно», «Бешеные деньги», «Слишком женатый таксист» и др.

Как передавало ИА REGNUM, 20 марта в Вене скончался оперный певец, народный артист СССР Евгений Нестеренко.

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